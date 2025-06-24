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Сушинский высказался о российских кандидатах на попадание в Зал славы НХЛ в 2025 году

Сушинский высказался о российских кандидатах на попадание в Зал славы НХЛ в 2025 году
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о кандидатах на включение в Зал хоккейной славы НХЛ в 2025 году. Ранее в список кандидатов на попадание в Зал славы в этом году по версии сайта НХЛ вошли российские хоккеисты — защитник Сергей Гончар и нападающий Александр Могильный.

«Рад за Гончара и Могильного! Лучше поздно, чем никогда. Приятно, что их включают в этот список и помнят. Следующими в Зал славы НХЛ могут войти Овечкин и Малкин. Бобровскому далеко ещё до этого, пусть играет!» – цитирует Сушинского «Советский спорт».

Отмечается, что из списка в Зал хоккейной славы НХЛ будут выбраны четыре мужчины и две женщины.

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