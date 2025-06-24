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«Большая трагедия для нашего хоккея». Кожевников высказался об уходе «Витязя» из КХЛ

«Большая трагедия для нашего хоккея». Кожевников высказался об уходе «Витязя» из КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ. Сегодня стало известно, что «Витязь» не сыграет в следующем сезоне-2025/2026 из-за финансовых проблем.

«Жалко, что не будет «Витязя». Это клуб с большими традициями, он долгое время играл в КХЛ. Это большая трагедия для нашего хоккея. Видимо, с финансированием не сложилось у клуба. Думаю, КХЛ стоит экстренно заменить «Витязь» какой-то другой командой. Место не должно пустовать», – цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

КХЛ рассмотрит перевод «Лады» из Восточной в Западную конференцию после снятия «Витязя».

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