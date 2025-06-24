В «Айлендерс» рассказали, планируют ли обмен выбора под первым номером на драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Дарше заявил, что клуб не будет обменивать свой первый пик на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги.

«Я не буду обменивать выбор под первым номером, но мы ведь должны рассмотреть различные варианты, верно? Команды звонят нам по поводу различных вариантов. Каждый раз, когда вы слышите, что что-то может произойти, вы звоните команде, и моя работа — проявить должную осмотрительность и посмотреть, что нам предлагают. Каждый день я пытаюсь улучшить «Айлендерс». Если я чувствую, что возможность оправдывает сделку, я попробую её. Или если это возможность сделать что-то ещё, чтобы улучшить команду, будь то приобретение другого пика на драфте, будь то обмен его на игрока, я рассматриваю все варианты, чтобы улучшить нашу команду», — цитирует Дарше пресс-служба клуба.

Напомним, драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.