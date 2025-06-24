Куликов и другие игроки «Флориды» принесли Кубок Стэнли на матч клубного чемпионата мира

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов и другие хоккеисты клуба принесли Кубок Стэнли на матч клубного чемпионата мира по футболу между «Интер Майами» и «Палмейрасом» (2:2).

Пять хоккеистов посетили стадион и посмотрели футбольный матч: Александр Барков, Дмитрий Куликов, Эван Родригес, Антон Лунделль и Нико Миккола.

В перерыве матча игроков пригласили на футбольное поле с кубком. Затем они встретились с президентом ФИФА Джанни Инфантино и руководителем отдела глобального развития футбола Арсеном Венгером, а также с бывшим чемпионом мира Юрием Джоркаеффом.

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

Напомним, оба этих футбольных клуба вышли из группы на турнире. Американский клуб занял второе место в группе по дополнительным показателям, бразильский — первое. У обеих команд после трёх сыгранных туров — по пять очков.