Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куликов и другие игроки «Флориды» принесли Кубок Стэнли на матч клубного чемпионата мира

Куликов и другие игроки «Флориды» принесли Кубок Стэнли на матч клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов и другие хоккеисты клуба принесли Кубок Стэнли на матч клубного чемпионата мира по футболу между «Интер Майами» и «Палмейрасом» (2:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    

Пять хоккеистов посетили стадион и посмотрели футбольный матч: Александр Барков, Дмитрий Куликов, Эван Родригес, Антон Лунделль и Нико Миккола.

В перерыве матча игроков пригласили на футбольное поле с кубком. Затем они встретились с президентом ФИФА Джанни Инфантино и руководителем отдела глобального развития футбола Арсеном Венгером, а также с бывшим чемпионом мира Юрием Джоркаеффом.

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

Напомним, оба этих футбольных клуба вышли из группы на турнире. Американский клуб занял второе место в группе по дополнительным показателям, бразильский — первое. У обеих команд после трёх сыгранных туров — по пять очков.

Материалы по теме
Наши чемпионы! Какой путь проделали Бобровский и Куликов ко второму Кубку Стэнли?
Наши чемпионы! Какой путь проделали Бобровский и Куликов ко второму Кубку Стэнли?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android