Александр Могильный принят в Зал хоккейной славы

Комитет по отбору в Зал хоккейной славы, состоящий из 18 человек, выбрал новых почётных членов Зала хоккейной славы. В их число вошёл советский и российский нападающий Александр Могильный.

Также в Зал хоккейной славы приняты Дженнифер Боттерилл, Здено Хара, Брианна Декер, Данкан Кит, Александр Могильный, Джек Паркер (функционер), Даниэль Саваж (функционер) и Джо Торнтон.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба». В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских оказался лучшим снайпером лиги, забив 76 голов.

Отметим, что среди номинантов на включение в Зал славы был ещё один российский хоккеист — бывший защитник Сергей Гончар.