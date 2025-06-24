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«Я в шоке, никакой логики». Журналист «Баффало» о попадании Могильного в Зал славы хоккея

«Я в шоке, никакой логики». Журналист «Баффало» о попадании Могильного в Зал славы хоккея
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Журналист «Баффало Сэйбрз» Майк Харрингтон заявил, что был очень удивлён включением бывшего нападающего клуба Александра Могильного в Зал славы хоккея. Россиянина ранее 15 раз номинировали, и ни разу он не был включён в Зал славы, несмотря на выдающиеся достижения и впечатляющую личную статистику.

«Очевидно, Могильный должен был быть включён в Зал славы ещё много лет назад. Я в шоке, что он попал туда сегодня. Нет никакой логики или причины в этом решении. И я думал, что сложившаяся в мире ситуация с Россией надолго помешает ему в будущем быть принятым в Зал славы. Видимо, нет», — написал журналист в соцсети.

Могильный в сезоне-1992/1993 установил рекорд «Баффало», который сохраняется и по сей день — забил 76 голов в 77 играх — и занимает второе место в клубной истории по очкам за сезон (127) после Пэта Лафонтейна.

Могильный отыграл в НХЛ 16 сезонов и набрал 1032 (473+559) очка за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Он выиграл Кубок Стэнли в составе «дьяволов» в 2000 году.

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