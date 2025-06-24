«Баффало» и «Нью-Джерси» поздравили Могильного с включением в Зал хоккейной славы

«Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз» поздравили бывшего советского и российского нападающего Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы. Россиянин бо́льшую часть своей карьеры в НХЛ провёл в этих клубах.

«Обладатель Кубка Стэнли. Член «Тройного золотого клуба». Член Зала хоккейной славы. Александр Могильный там, где ему самое место», — говорится в сообщении пресс-службы «Дэвилз».

Фото: «Баффало»

Фото: «Нью-Джерси»

Могильный отыграл в НХЛ 16 сезонов и набрал 1032 (473+559) очка за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Могильный в сезоне-1992/1993 установил рекорд «Баффало», который сохраняется и по сей день — забил 76 голов в 77 играх — и занимает второе место в клубной истории по очкам за сезон (127) после Пэта Лафонтена. За сезона в составе «Дэвилз» Могильный сыграл 121 матч, забил 58 голов и отдал 56 результативных передач. Он выиграл Кубок Стэнли в составе «дьяволов» в 2000 году.