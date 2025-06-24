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«Витязь» опубликовал трогательное видео под песню группы ДДТ «Это всё…»

«Витязь» опубликовал трогательное видео под песню группы ДДТ «Это всё…»
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Пресс-служба «Витязя» опубликовала трогательное видео под песню группы ДДТ «Это всё…». Подмосковный клуб не будет участвовать в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги из-за финансовых проблем. На данный момент клуб обменивает своих игроков на денежные компенсации в другие клубы КХЛ.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

В связи с решением подмосковного «Витязя» пропустить сезон-2025/2026 Континентальная хоккейная лига рассмотрит перевод тольяттинской «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

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