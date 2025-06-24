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Нападающий Мэтт Мартин завершил игровую карьеру и стал помощником генменеджера «Айлендерс»

Нападающий Мэтт Мартин завершил игровую карьеру и стал помощником генменеджера «Айлендерс»
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Нападающий Мэтт Мартин завершил игровую карьеру и был назначен специальным помощником генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба. 36-летний форвард провёл в Национальной хоккейной лиге 15 сезонов.

Мартин сыграл 987 матчей за 15 сезонов в НХЛ, включая 855 встреч за 13 сезонов в составе «Айлендерс». Он набрал 178 очков в регулярном сезоне (забил 81 гол и отдал 97 результативных передач) за «Айлендерс» и «Торонто Мэйпл Лифс», а также добавил 13 (8+5) очков в 88 играх Кубка Стэнли.

«Островитяне» выбрали Мартина в пятом раунде под общим 148-м номером на драфте НХЛ 2008 года. Его 995 минут штрафного времени за карьеру в составе «островитян» — шестой показатель в истории франшизы, а 855 игр в регулярном сезоне — восьмой показатель в истории клуба.

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