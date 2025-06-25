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Капитан «Флориды» Барков поменялся футболками с защитником «Интер Майами» Алленом

Капитан «Флориды» Барков поменялся футболками с защитником «Интер Майами» Алленом
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29-летний капитан обладателя Кубка Стэнли прошедшего сезона «Флориды Пантерз» финский нападающий Александр Барков обменялся игровыми футболками с 21-летним греческим защитником клуба футбольной МЛС «Интер Майами» Ноа Алленом. Совместную фотографию спортсменов после обмена опубликовал официальный аккаунт «Пантерз» в социальной сети X.

Фото: «Флорида Пантерз»

Обе команды представляют в американских профессиональных лигах штат Флорида: хоккейная «Флорида Пантерз» свои домашние матчи проводит в пригороде Майами Санрайзе, футбольный «Интер Майами» базируется в расположенном неподалёку Форт-Лодердейле.

Основанные в 1993 году «Пантерз» дважды становились обладателями Кубка Стэнли — в сезонах-2023/2024 и 2024/2025. Для «Интер Майами», выступающего в МЛС с 2020 год, лучшим достижением является первый раунд плей-офф (дважды).

Видео: Барков зарядил кричалку в честь Бобровского на параде «Флориды»

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