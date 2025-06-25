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Издание Sportsnet представило рейтинг свободных агентов НХЛ. В топ-12 — два россиянина

Издание Sportsnet представило рейтинг свободных агентов НХЛ. В топ-12 — два россиянина
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Канадское издание Sportsnet представило рейтинг топ-12 игроков, которые выйдут на рынок в качестве неограниченно свободных агентов.

В этом списке представлены два россиянина: Владислав Гавриков из «Лос-Анджелес Кингз» и Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс».

Возглавил рейтинг нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер. Гавриков занимает восьмое место, Проворов расположился на 11-й строчке.

Топ-12 по версии издания Sportsnet выглядит следующим образом:

  1. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
  2. Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).
  3. Николай Элерс («Виннипег Джетс»).
  4. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»).
  5. Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).
  6. Брэд Маршан («Бостон Брюинз» / «Флорида Пантерз»).
  7. Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»).
  8. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»).
  9. Микаэль Гранлунд («Даллас Старз»).
  10. Пиус Зутер («Ванкувер Кэнакс»).
  11. Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»).
  12. Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»).
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