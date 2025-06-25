Издание Sportsnet представило рейтинг свободных агентов НХЛ. В топ-12 — два россиянина
Канадское издание Sportsnet представило рейтинг топ-12 игроков, которые выйдут на рынок в качестве неограниченно свободных агентов.
В этом списке представлены два россиянина: Владислав Гавриков из «Лос-Анджелес Кингз» и Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс».
Возглавил рейтинг нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер. Гавриков занимает восьмое место, Проворов расположился на 11-й строчке.
Топ-12 по версии издания Sportsnet выглядит следующим образом:
- Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).
- Николай Элерс («Виннипег Джетс»).
- Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).
- Брэд Маршан («Бостон Брюинз» / «Флорида Пантерз»).
- Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»).
- Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»).
- Микаэль Гранлунд («Даллас Старз»).
- Пиус Зутер («Ванкувер Кэнакс»).
- Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»).
- Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»).
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