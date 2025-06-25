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Издание Sportsnet представило рейтинг свободных агентов НХЛ. В топ-12 — два россиянина

Канадское издание Sportsnet представило рейтинг топ-12 игроков, которые выйдут на рынок в качестве неограниченно свободных агентов.

В этом списке представлены два россиянина: Владислав Гавриков из «Лос-Анджелес Кингз» и Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс».

Возглавил рейтинг нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер. Гавриков занимает восьмое место, Проворов расположился на 11-й строчке.

Топ-12 по версии издания Sportsnet выглядит следующим образом: