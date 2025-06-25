Могильный: огромная честь — стать 12-м представителем России в Зале хоккейной славы

Бывший советский и российский нападающий Александр Могильный дал комментарий по поводу своего включения в Зал хоккейной славы.

«Для меня огромная честь — стать двенадцатым представителем нашей страны в Зале хоккейной славы в Торонто. Хочу искренне поблагодарить всех моих тренеров, партнеров в командах, персонал этих команд, руководителей клубов и хоккейных федераций. Отдельные и самые теплые слова благодарности моим родителям за их поддержку. Без них я бы не состоялся как игрок и не добился таких высот.

Спасибо Оргкомитету Зала Хоккейной Славы за их выбор. Кандидатов на включение очень много, и мне приятно, что они сделали выбор в мою пользу. Думаю, что это ещё одно признание высочайшего уровня нашей отечественной хоккейной школы, а главное — мотивация для наших молодых хоккеистов. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты», — приводит слова Могильного пресс-служба «Амура».

Нападающий Александр Могильный дебютировал в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз» 5 октября 1989 года. На его счету 1032 очка (473 гола, 559 передач) в 990 играх за «Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс», а также снайперский рекорд среди российских игроков в одном регулярном чемпионате — 76 заброшенных шайб за «Баффало» в сезоне-1992/1993. Могильный выиграл Кубок Стэнли с «Дэвилз» в сезоне-1999/2000 и золото со сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и чемпионате мира 1989 года, что сделало его членом «Тройного золотого клуба».

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