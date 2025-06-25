«Ценю все этапы карьеры от коробки в Хабаровске». Могильный — о включении в Зал славы

Бывший советский и российский нападающий Александр Могильный прокомментировал своё включение в Зал хоккейной славы и обратился к юным хоккеистам.

«Все этапы своей карьеры вспоминаю с удовольствием и ценю, начиная от моей первой коробки на открытом воздухе в Южном микрорайоне Хабаровска, а затем в Первом микрорайоне, выступлений за сборную страны, и заканчивая Олимпийским золотом и Кубком Стэнли. Это был очень яркий период моей жизни.

Хочу обратиться к нашим молодым хоккеистам, к детям. Верьте в себя, работайте честно, слушайте своих тренеров — и у вас всё получится. Вам предстоит продвигать и развивать наш спорт в будущем, прославлять наш город, край, страну, так что будьте к этому готовы. Всё в ваших руках», — приводит слова Могильного пресс-служба «Амура».

Нападающий Александр Могильный дебютировал в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз» 5 октября 1989 года. На его счету 1032 очка (473 гола, 559 передач) в 990 играх за «Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс», а также снайперский рекорд среди российских игроков в одном регулярном чемпионате — 76 заброшенных шайб за «Баффало» в сезоне-1992/1993.

Могильный выиграл Кубок Стэнли с «Дэвилз» в сезоне-1999/2000 и золотые медали со сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и на чемпионате мира 1989 года, что сделало его членом «Тройного золотого клуба».

Видео: Российские хоккеисты в Зале славы