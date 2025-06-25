«Чёрт возьми, почему так долго?» Мартин Бродо — о включении Могильного в Зал славы

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли экс-вратарь Мартин Бродо высказался о включении своего бывшего партнёра по «Нью-Джерси Дэвилз» Александра Могильного в Зал хоккейной славы. В составе «Нью-Джерси» Могильный и Бродо стали обладателями Кубка Стэнли в 2000 году.

«Чёрт возьми, почему [этого не происходило] так долго? Когда я слышу новость о том, что Александр наконец попал в Зал славы, у меня на лице улыбка. Я имею в виду, что это решение назрело уже давно, он заслуживает быть там.

Он был игроком, который менял правила игры, мало кто видел игру так, как он. Он был замечательным товарищем по команде. Однажды у него была 13-матчевая серия из набранных очков, тренер наступил на его клюшку и случайно сломал её, некоторые суеверные парни рассердились бы, а он просто посмеялся. Таким был Алекс, так рад за него», — приводит слова Бродо сайт НХЛ.