Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чёрт возьми, почему так долго?» Мартин Бродо — о включении Могильного в Зал славы

«Чёрт возьми, почему так долго?» Мартин Бродо — о включении Могильного в Зал славы
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли экс-вратарь Мартин Бродо высказался о включении своего бывшего партнёра по «Нью-Джерси Дэвилз» Александра Могильного в Зал хоккейной славы. В составе «Нью-Джерси» Могильный и Бродо стали обладателями Кубка Стэнли в 2000 году.

«Чёрт возьми, почему [этого не происходило] так долго? Когда я слышу новость о том, что Александр наконец попал в Зал славы, у меня на лице улыбка. Я имею в виду, что это решение назрело уже давно, он заслуживает быть там.

Он был игроком, который менял правила игры, мало кто видел игру так, как он. Он был замечательным товарищем по команде. Однажды у него была 13-матчевая серия из набранных очков, тренер наступил на его клюшку и случайно сломал её, некоторые суеверные парни рассердились бы, а он просто посмеялся. Таким был Алекс, так рад за него», — приводит слова Бродо сайт НХЛ.

Материалы по теме
Александр Могильный принят в Зал хоккейной славы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android