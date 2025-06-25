Малкин, Ковальчук, Мостовой и Плющенко вместе сыграли в падел

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию игры в теннис с хоккеистом Ильёй Ковальчуком, бывшим футболистом Александром Мостовым и экс-фигуристом Евгением Плющенко.

Фото: Архив Евгения Малкина

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

Напомним, ранее появилось фото с отдыха в Турции российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В компании с ним находятся футболист Роман Павлюченко, волейболист Игорь Кобзарь, хоккеист Егор Яковлев, баскетболист Виталий Фридзон.