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«Ванкувер» и «Торонто» поздравили Могильного с включением в Зал хоккейной славы

«Ванкувер» и «Торонто» поздравили Могильного с включением в Зал хоккейной славы
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«Ванкувер Кэнакс» и «Торонто Мэйпл Лифс» поздравили бывшего советского и российского нападающего Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы.

Фото: «Ванкувер»

Фото: «Торонто»

Напомним, Могильный отыграл в НХЛ 16 сезонов и набрал 1032 (473+559) очка за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба». В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских оказался лучшим снайпером лиги, забив 76 голов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли экс-вратарь Мартин Бродо высказался о включении Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

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