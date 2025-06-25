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Журналисты The Athletic назвали Никиту Кучерова лучшим крайним нападающим в мире

Журналисты The Athletic назвали Никиту Кучерова лучшим крайним нападающим в мире
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Журналисты в статье на сайте The Athletic высказались о качестве крайних нападающих «Тампа-Бэй Лайтнинг», назвав Никиту Кучерова лучшим в мире в данном амплуа.

«Что касается глубины вингеров, то у нас нет никаких заметок для «Лайтнинг». Никита Кучеров — лучший в мире, а помимо него, у «Лайтнинг» есть Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель, которые являются талантами звёздного уровня. Всё, что «Тампе» действительно нужно, — это приличный крайний нападающий для четвёртого звена», — сказано в статье.

Ранее Кучеров выиграл «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025.

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