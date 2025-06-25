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«Человек, который опередил своё время». Ротенберг — о Могильном в Зале славы

«Человек, который опередил своё время». Ротенберг — о Могильном в Зале славы
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Бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг высказался о включении Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

Могильный вошёл в историю НХЛ, став первым игроком лиги из СССР. Александр дебютировал в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз» 5 октября 1989 года. Он набрал 1032 очка (473 гола, 559 передач) в 990 играх за «Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс», а также забил рекордные для себя 76 голов за «Баффало» в сезоне-1992/1993. Он выиграл Кубок Стэнли с «Дэвилз» в сезоне-1999/2000 и золото со сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и чемпионате мира 1989 года, что сделало его членом «Тройного золотого клуба».

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