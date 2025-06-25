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«Вашингтон» готов обменять пик первого раунда драфта-2025

«Вашингтон» готов обменять пик первого раунда драфта-2025
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Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни допустил обмен пика первого раунда драфта 2025 года при хорошем предложении от других клубов.

«Да, всегда есть вероятность обмена пика. Если появится возможность совершить сделку, которая усилит команду, стоит идти на это. Всё зависит от того, что другие команды предложат нам в ближайшие дни. Но что касается меня, я бы хотел оставить выбор у нас», — приводит слова Махоуни Russian Machine Never Breaks.

Церемония драфта НХЛ — 2025 состоится 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе. «Кэпиталз» будут выбирать под 27-м общим номером в первом раунде.

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