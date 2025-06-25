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Двух российских хоккеисток выбрали на драфте PWHL

Двух российских хоккеисток выбрали на драфте PWHL
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«Оттава Чардж» выбрала нападающих петербургского клуба «Динамо‑Нева» Анну Шохину и Фанузу Кадирову на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

Церемония драфта прошла в Оттаве. Шохина была выбрана во втором раунде под общим 13‑м номером, Кадирова — в шестом раунде под общим 45‑м номером.

Шохиной 28 лет. В сезоне‑2024/2025 она провела за «Динамо‑Неву» 42 матча в регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), набрав 73 (30+43) очка. В плей‑офф Шохина записала на свой счёт 16 (9+7) очков в девяти встречах. 27-летняя Кадирова в завершившемся сезоне провела за «Динамо‑Неву» 42 матча в регулярном чемпионате ЖХЛ и набрала 57 (26+31) очков, а также 13 (5+8) очков в девяти играх плей‑офф.

Предстоящий сезон PWHL станет третьим в истории. Среди россиянок первой выбранной на драфте была Илона Маркова, которую в 2024 году выбрал «Бостон» под общим 37-м номером.

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