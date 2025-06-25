Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это трагедия для имиджа КХЛ». Ветеран СКА — о снятии «Витязя» со следующего сезона

«Это трагедия для имиджа КХЛ». Ветеран СКА — о снятии «Витязя» со следующего сезона
Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о снятии «Витязя» со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Конечно, уход команд лично для меня неприятная история. Да, много разных мнений по «Витязю». Кто-то говорит: «Какая разница, что «Витязя» нет?» Большая разница, потеря любой команды — это трагедия. Теперь в Московской области нет команды. Это трагедия и для имиджа КХЛ. Мне кажется, «Витязь» — потеря. Клуб выпускал много игроков, которые потом продолжали свой путь в различных командах КХЛ и НХЛ», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Частые переезды, драки и крутые легионеры. Чем запомнился «Витязь» за 17 лет в КХЛ?
Частые переезды, драки и крутые легионеры. Чем запомнился «Витязь» за 17 лет в КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android