«Это трагедия для имиджа КХЛ». Ветеран СКА — о снятии «Витязя» со следующего сезона

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о снятии «Витязя» со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Конечно, уход команд лично для меня неприятная история. Да, много разных мнений по «Витязю». Кто-то говорит: «Какая разница, что «Витязя» нет?» Большая разница, потеря любой команды — это трагедия. Теперь в Московской области нет команды. Это трагедия и для имиджа КХЛ. Мне кажется, «Витязь» — потеря. Клуб выпускал много игроков, которые потом продолжали свой путь в различных командах КХЛ и НХЛ», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.