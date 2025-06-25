Вячеслав Фетисов поздравил Могильного с включением в Зал хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поздравил Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы.

«Для меня большая загадка, почему так долго происходило включение Могильного в Зал славы. Все понимали, что рано или поздно Саша будет введён в пантеон величайших игроков современности. Это случилось! Поздравляю Сашу, он этого достоин. Интересно, что он будет говорить в своей приветственной речи во время введения в Зал славы.

Мы дружим с Сашей. Он многое делает для развития хоккея в нашей стране, особенно во Владивостоке и Хабаровске. Он активно участвует во всех мероприятиях легенд отечественного хоккея, достойно себя ведёт. Будем радоваться очередной раз его успехам», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.