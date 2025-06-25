Фетисов: ждали включение Могильного в Зал славы, но ни разу это с ним не обсуждали

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал, как Александр Могильный узнал о включении в Зал хоккейной славы.

«Когда ему позвонил Макдональд, Саша написал мне: «Мне звонил Лэнни». Я поздравил его сразу. Первый, кто звонит игроку, которого вводят в Зал славы, — Лэнни Макдональд. Всё становится понятно — он просто так звонить не будет. Для Саши это болезненная тема, почему всё так долго длилось. Мы ждали, но ни разу это с ним не обсуждали. Саша сам не любит говорить на эту тему», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Вячеслав Фетисов поздравил Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы.