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Фетисов: ждали включение Могильного в Зал славы, но ни разу это с ним не обсуждали

Фетисов: ждали включение Могильного в Зал славы, но ни разу это с ним не обсуждали
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал, как Александр Могильный узнал о включении в Зал хоккейной славы.

«Когда ему позвонил Макдональд, Саша написал мне: «Мне звонил Лэнни». Я поздравил его сразу. Первый, кто звонит игроку, которого вводят в Зал славы, — Лэнни Макдональд. Всё становится понятно — он просто так звонить не будет. Для Саши это болезненная тема, почему всё так долго длилось. Мы ждали, но ни разу это с ним не обсуждали. Саша сам не любит говорить на эту тему», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Вячеслав Фетисов поздравил Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы.

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Вячеслав Фетисов поздравил Могильного с включением в Зал хоккейной славы
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