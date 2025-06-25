Вратарь Максим Дорожко подписал контракт с «Амуром» до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

После обмена из «Витязя» вратарь и «Амур» договорились о подписании нового контракта сроком до 31 мая 2027 года. Прежнее соглашение Дорожко с подмосковным клубом было рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В прошедшем чемпионате новичок «Амура» провёл 42 матча (из них пять сыграл «на ноль»), его коэффициент надёжности составил 2,68 при проценте отражённых бросков 92,1.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.