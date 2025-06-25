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Пинчук раскрыл, какие слова сказал Лукашенко «Динамо» перед вторым раундом Кубка Гагарина

Пинчук раскрыл, какие слова сказал Лукашенко «Динамо» перед вторым раундом Кубка Гагарина
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал про общение президента Беларуси Александра Лукашенко с хоккеистами перед вторым раундом Кубка Гагарина с «Трактором» (1-4).

«Хоккей в нашей стране постоянно развивается, а уровень сборной Беларуси с каждым годом растёт. Думаю, это было видно в прошедших матчах с Россией. Хоккей – спорт номер один в Беларуси. Да и Александр Григорьевич Лукашенко его любит. Думаю, этот вид спорта сейчас больше всего любят в стране.

Было очень приятно, что Лукашенко приезжал на тренировку «Динамо» перед вторым раундом плей-офф Кубка Гагарина. Круто было с ним поговорить, он много шутил. Встреча прошла позитивно, хорошо тогда настроились на второй раунд. Он сказал нам: «Радуйте болельщиков, старайтесь играть от чистого сердца». Да и играет в хоккей Лукашенко достойно, у него приличный бросок, Васе Демченко нормально так под перекладину клал», — приводит слова Пинчука «Советский спорт».

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