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«Трактор» продлил контракт с нападающим Горюновым-Рольгизером

«Трактор» продлил контракт с нападающим Горюновым-Рольгизером
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«Трактор» продлил контракт с нападающим Михаилом Горюновым-Рольгизером, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Форвард заключил однолетнее соглашение, носящее двухсторонний характер.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий в плей-офф и регулярном чемпионате провёл 37 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Горюнов-Рольгизер сыграл 118 матчей, в которых записал на свой счёт 30 (11+19) очков.

Напомним, ранее «Трактор» подписал контракт с канадским вратарём Крисом Дриджером. Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2025/2026.

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