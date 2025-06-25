«Против него в США устроили кампанию». Трёхкратный олимпийский чемпион — о Рябкине

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал информацию о том, что встречи 18-летнего нападающего Ивана Рябкина с командами НХЛ в преддверии драфта прошли очень плохо.

«Не верю тому, что читаю про Рябкина в прессе – якобы он плохо общается с людьми из НХЛ перед их традиционным драфтом. Я в прошлом сезоне с Иваном общался. Нормальный парень! Чувствовалось, что он знает имена легенд «Динамо», открыт для всего нового. Со мной он говорил хорошо, уважительно — и не для галочки. Думаю, против него в Америке устроили какую-то кампанию», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.