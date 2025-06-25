Нападающий Дамир Жафяров подписал контракт с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Последний сезон Жафяров провёл в «Барысе». В 27 матчах 31-летний нападающий набрал пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

С 2022 года Жафяров сменил команды четыре раза. За это время он поиграл в «Торпедо», СКА, «Ак Барсе», «Авангарде» и «Барысе». Всего в КХЛ на счету Дамира Жафярова 337 (134+203) очков в 669 матчах.

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной таблице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.