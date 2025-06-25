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«Ну полная чушь!» Рыбин — о приглашении Овечкина в Госдуму по вопросу пива на стадионах

«Ну полная чушь!» Рыбин — о приглашении Овечкина в Госдуму по вопросу пива на стадионах
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Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о приглашении со стороны депутатов в Госдуму российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для обсуждения политических тем.

«Я не знаю, почему все зациклились на «Динамо». Вот сейчас лето, развивайте детей, показывайте мастер-классы. А то в СМИ начали писать, что депутаты его зовут в Госдуму. Хотят обсудить с Александром Овечкиным инициативу пить пиво на российских стадионах. Ну полная чушь!» — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Ранее журналистка из Вашингтона Сэмми Сильбер на своём личном сайте вновь заявила, что решение о будущем российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ не принято.

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