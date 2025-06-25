«Авангард» обменял защитника Павла Коледова в «Адмирал»

Хоккейный клуб «Авангард» обменял в «Адмирал» защитника Павла Коледова. Омский клуб получит спортивные права на нападающего 2000 года рождения Егора Степанова. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Дальневосточный клуб также получит денежную компенсацию. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Ранее «Авангард» сообщал, что, несмотря на действующий до конца сезона-2025/2026 контракт, Коледов покинет омский клуб, так как нынешний тренерский штаб не видит хоккеиста в составе.

В минувшем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 77 матчей в регулярке и плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+4».