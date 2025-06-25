Плющев ответил людям, называющим Могильного предателем

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил людям, называющим Александра Могильного предателем. В 1989 году Могильный покинул расположение советской команды во время чемпионата мира Швеции, уехал в США, несмотря на воинское звание, и стал выступать за «Баффало Сэйбрз», за что был обвинён в предательстве.

«Предателем? Вы знаете, времена пошли другие. Могильный долго играл в НХЛ, внёс определённый спортивный вклад. Был уважаемым игроком. В принципе, ярлыки такие вешать сложно и, наверное, неправильно, для этого существуют специальные органы, которые могли бы разобраться. Раз человек спокойно трудится и живёт, по-моему, в России, то какие проблемы?» — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».