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Быков рассказал, какие игроки из России достойны попадания в Зал хоккейной славы в будущем

Быков рассказал, какие игроки из России достойны попадания в Зал хоккейной славы в будущем
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о введении экс-форварда Александра Могильного в Зал хоккейной славы и рассказал, какие игроки из России достойны этого в будущем.

— Честно, удивлён, что только сейчас произошло это событие. Вообще, Александр давно был достоин вхождения в Зал славы.

— Сергей Гончар также претендовал на попадание в Зал славы. Как думаете, он заслуживает этого?
— Безусловно! Сергей — очень известный спортсмен, хоккеист, защитник. Очень много сделал для пропаганды хоккея в нашей стране и Северной Америке. Я думаю, он, безусловно, достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы.

— Как считаете, какие действующие игроки из России достойны попадания в Зал хоккейной славы в будущем? Малкин, Овечкин?
— Я думаю, что они 100% среди известных и уважаемых спортсменов в Зале славы. Думаю, их время тоже подойдёт и они войдут в эту когорту именитых спортсменов. Безусловно, они заслуживают. Наши хоккеисты очень много делают для пропаганды российского спорта. Это даёт большой стимул для молодых ребят, — цитирует Быкова «Спорт день за днём».

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