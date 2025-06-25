Быков рассказал, какие игроки из России достойны попадания в Зал хоккейной славы в будущем

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о введении экс-форварда Александра Могильного в Зал хоккейной славы и рассказал, какие игроки из России достойны этого в будущем.

— Честно, удивлён, что только сейчас произошло это событие. Вообще, Александр давно был достоин вхождения в Зал славы.

— Сергей Гончар также претендовал на попадание в Зал славы. Как думаете, он заслуживает этого?

— Безусловно! Сергей — очень известный спортсмен, хоккеист, защитник. Очень много сделал для пропаганды хоккея в нашей стране и Северной Америке. Я думаю, он, безусловно, достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы.

— Как считаете, какие действующие игроки из России достойны попадания в Зал хоккейной славы в будущем? Малкин, Овечкин?

— Я думаю, что они 100% среди известных и уважаемых спортсменов в Зале славы. Думаю, их время тоже подойдёт и они войдут в эту когорту именитых спортсменов. Безусловно, они заслуживают. Наши хоккеисты очень много делают для пропаганды российского спорта. Это даёт большой стимул для молодых ребят, — цитирует Быкова «Спорт день за днём».