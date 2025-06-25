«Не ожидал, что он настолько заиграет в НХЛ». Пинчук — о форварде «Вашингтона» Протасе

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса.

«Конечно, всегда круто, когда белорусский парень добирается до такого уровня, чтобы играть с Овечкиным. Протасом можно только гордиться. Ещё по совместной игре за «Динамо» было видно, что Лёша очень сильный игрок. Однако не ожидал, что прям настолько заиграет в НХЛ. Очень рад за него. Надеюсь, что 100 очков Протас когда-нибудь выбьет в НХЛ. Его лучшие качества – оборона, высокий интеллект, огромная сила в паре с высоким ростом, из-за чего он укрывает шайбу и может её спокойно достать», — цитирует Пинчука «Советский спорт».