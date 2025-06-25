«Произошедшее — огромная трагедия для жителей Балашихи». Бучельников — о снятии «Витязя»

Бывший нападающий «Витязя», а ныне форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался о проблемах подмосковского клуба.

— Когда уходили в ЦСКА, в коллективе сохранялся какой-то позитив по поводу будущего?

— Конечно. Клуб пытался найти деньги. Поверьте, произошедшее — огромная трагедия для жителей Балашихи. Мне тоже очень грустно, поскольку провёл там хороший сезон.

— В апреле КХЛ утвердила состав участников на следующий сезон. «Витязь» тоже в него включили. Тогда ситуация не казалась безнадёжной?

— Скажу больше: не было абсолютно никаких предпосылок для подобного развития событий. Сложности начались уже в мае. Я в это не лез. Моё дело — играть в хоккей.

— А долгов по зарплате, о которых пишут сейчас, в прошлом сезоне не возникало?

— Нет. Всё отлично. Деньги всегда приходили на счёт в срок. Долгов не было вообще. К сожалению, возникли финансовые проблемы, решить которые оказалось не под силу. В НХЛ клубы частные, и у каждого имеются владельцы. В России же финансирование чаще государственное. Что можно поделать, если у какого-либо спонсора заканчиваются средства?

— Когда поняли, что дни клуба сочтены?

— В конце мая — начале июня в СМИ стали появляться публикации о возможном снятии. Понятно, что я не живу в бункере и всё читал. Ну а 11-го числа меня обменяли в ЦСКА. Тогда и закрались нехорошие подозрения. Стало понятно: «Витязь» пытается найти средства, чтобы закрыть долги. Возможно, речь об аренде арены или зарплате персоналу. Не располагаю информацией. Не хочется мусолить данную тему. Давайте просто надеяться, что спустя сезон он вернётся в КХЛ. Это станет отличной новостью, — цитирует Бучельникова RT.