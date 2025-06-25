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«Авангард» заключил контракт с защитником Вячеславом Войновым

«Авангард» заключил контракт с защитником Вячеславом Войновым
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Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Стэнли защитником Вячеславом Войновым. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». В «Авангарде» Войнов будет выступать под номером 26.

35-летний защитник провёл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо». В регулярном чемпионате в сезоне-2024/2025 хоккеист провёл 49 встреч, в которых набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5». В плей-офф КХЛ он принял участие в четырёх матчах и забил один гол при полезности «-3».

В КХЛ защитник также выступал за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс».

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