«Деньги решают всё — он навострил лыжи в Омск, неприятно». Давыдов о Рашевском и «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о возможном переходе Дмитрия Рашевского из московского «Динамо» в «Авангард».

– Виталий Семёнович, ваш родной клуб, похоже, всё-таки теряет воспитанника системы форварда Рашевского. Переживаете?

– Для меня это неприятная история. Мне нравится Рашевский. Никогда не мог предсказать, то ли он бросит, то ли отдаст передачу, то ли обострит. А это именно то, что отличает талантливого игрока от среднего. Но деньги в нашем хоккее решают всё. Похоже, он навострил лыжи в Омск.

– Зато «Динамо» активно подписывает легионеров.

– Такова жизнь – сегодня от легионеров в КХЛ, к сожалению, зависит многое. Иногда даже слишком многое.

Меня больше интересуют наши молодые хоккеисты. Со времён Чернышёва и Тарасова всегда слежу за молодёжью, именно она показывает, насколько хорошо работают тренеры и весь клуб. Надо запускать новых Рашевских! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.