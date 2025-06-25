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«Деньги решают всё — он навострил лыжи в Омск, неприятно». Давыдов о Рашевском и «Динамо»

«Деньги решают всё — он навострил лыжи в Омск, неприятно». Давыдов о Рашевском и «Динамо»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о возможном переходе Дмитрия Рашевского из московского «Динамо» в «Авангард».

– Виталий Семёнович, ваш родной клуб, похоже, всё-таки теряет воспитанника системы форварда Рашевского. Переживаете?
– Для меня это неприятная история. Мне нравится Рашевский. Никогда не мог предсказать, то ли он бросит, то ли отдаст передачу, то ли обострит. А это именно то, что отличает талантливого игрока от среднего. Но деньги в нашем хоккее решают всё. Похоже, он навострил лыжи в Омск.

– Зато «Динамо» активно подписывает легионеров.
– Такова жизнь – сегодня от легионеров в КХЛ, к сожалению, зависит многое. Иногда даже слишком многое.

Меня больше интересуют наши молодые хоккеисты. Со времён Чернышёва и Тарасова всегда слежу за молодёжью, именно она показывает, насколько хорошо работают тренеры и весь клуб. Надо запускать новых Рашевских! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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