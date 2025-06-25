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В «Авангарде» оценили заключение контракта с защитником Войновым

В «Авангарде» оценили заключение контракта с защитником Войновым
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал заключение контракта сроком на один год с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Стэнли защитником Вячеславом Войновым.

«Вячеслав Войнов уже защищал цвета нашего клуба в сезоне-2019/2020, и мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Его победный опыт, профессионализм, знание, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации на льду и за его пределами, обязательно помогут нашей оборонительной линии. Ждём, что Вячеслав станет лидером «Авангарда» как в раздевалке, так и на площадке, и поведёт команду к новым победам», — приводит слова Сопина пресс-служба «Авангарда».

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