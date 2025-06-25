«Абсолютно справедливое решение». Майоров — о включении Могильного в Зал славы

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров прокомментировал введение Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

«Всегда считал Александра замечательным игроком. Вообще нет вопросов относительно его включения в Зал хоккейной славы. Абсолютно справедливое решение НХЛ. Помню, у меня из «Йокерита» Селянне уехал в США, и Могильный тоже ещё молодой совсем там выступал. Так они вместе стали самыми результативными игроками НХЛ. Какое-то дикое количество шайб забросили — то ли 80, то ли 90. Так что Могильный заслужил оказаться в Зале славы», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».