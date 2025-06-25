Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Абсолютно справедливое решение». Майоров — о включении Могильного в Зал славы

«Абсолютно справедливое решение». Майоров — о включении Могильного в Зал славы
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров прокомментировал введение Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

«Всегда считал Александра замечательным игроком. Вообще нет вопросов относительно его включения в Зал хоккейной славы. Абсолютно справедливое решение НХЛ. Помню, у меня из «Йокерита» Селянне уехал в США, и Могильный тоже ещё молодой совсем там выступал. Так они вместе стали самыми результативными игроками НХЛ. Какое-то дикое количество шайб забросили — то ли 80, то ли 90. Так что Могильный заслужил оказаться в Зале славы», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Свершилось! После 16 лет игнорирования Могильного включили в Зал хоккейной славы
Свершилось! После 16 лет игнорирования Могильного включили в Зал хоккейной славы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android