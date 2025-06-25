«Там в течение сезона не грабят команды». Фетисов заявил о превосходстве НХЛ над КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов считает, что Континентальная хоккейная лига отличалась бы в лучшую сторону от Национальной хоккейной лиги в случае внедрения ряда реформ.

«Для поднятия уровня профессиональной лиги действенным инструментом является драфт, который исключает появление клубов-олигархов. Да много чего из того, что эффективно действует в Северной Америке, у нас не действует. На протяжении многих лет в НХЛ и бизнес-интересы соблюдаются, и спортивная составляющая присутствует.

Наглядное подтверждение тому — успехи клубов из Калифорнии и Флориды. Каждый год есть шанс увидеть нового обладателя Кубка Стэнли, потому что в НХЛ нет клубов-олигархов. Там в течение сезона не грабят команды, которые успешно стартовали. Если бы в своё время все эти регламенты были приняты, в КХЛ хоккей был бы лучше, чем в НХЛ. Увы, с момента создания лиги всё было отложено на 20 лет», — цитируют Фетисова «РИА Новости».