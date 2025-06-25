Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Там в течение сезона не грабят команды». Фетисов заявил о превосходстве НХЛ над КХЛ

«Там в течение сезона не грабят команды». Фетисов заявил о превосходстве НХЛ над КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов считает, что Континентальная хоккейная лига отличалась бы в лучшую сторону от Национальной хоккейной лиги в случае внедрения ряда реформ.

«Для поднятия уровня профессиональной лиги действенным инструментом является драфт, который исключает появление клубов-олигархов. Да много чего из того, что эффективно действует в Северной Америке, у нас не действует. На протяжении многих лет в НХЛ и бизнес-интересы соблюдаются, и спортивная составляющая присутствует.

Наглядное подтверждение тому — успехи клубов из Калифорнии и Флориды. Каждый год есть шанс увидеть нового обладателя Кубка Стэнли, потому что в НХЛ нет клубов-олигархов. Там в течение сезона не грабят команды, которые успешно стартовали. Если бы в своё время все эти регламенты были приняты, в КХЛ хоккей был бы лучше, чем в НХЛ. Увы, с момента создания лиги всё было отложено на 20 лет», — цитируют Фетисова «РИА Новости».

Материалы по теме
Эксклюзив
Фетисов: ждали включение Могильного в Зал славы, но ни разу это с ним не обсуждали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android