Стало известно, во сколько обошлась вечеринка игроков «Флориды» в ночном клубе в Майами

Вечеринка игроков «Флориды Пантерз» в ночном клубе в Майами обошлась в $ 500 тыс, счёт оплатило заведение. Об этом рассказали сами хоккеисты в подкасте Spittin’ Chiclets. Нападающие «Пантерз» Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук и Брэд Маршан, сидя в бассейне, рассказали, как праздновали победу.

Маршан заявил, что капитан команды Александр Барков остановил его, когда он попытался вернуться в ночной клуб E11EVEN в пять утра.

«Я должен был вернуться, ведь никто не уходит из E11EVEN, пока его оттуда не выгнали» – сказал Маршан.

«Он собирался заплатить, а потом понял, что счёт на 500 тысяч оплатил сам клуб», – рассказал Ткачак.

«К нам там относятся довольно хорошо. Это отличное место», – добавил Райнхарт.