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Защитник Даниил Журавлёв принял квалификационное предложение «Ак Барса»

Защитник Даниил Журавлёв принял квалификационное предложение «Ак Барса»
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Защитник Даниил Журавлёв принял квалификационное предложение «Ак Барса». Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с казанским клубом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Журавлёв отыграл 56 матчей и отметился шестью результативными передачами при показателе полезности «-7». Всего в КХЛ на счету 25-летнего защитника 54 (9+45) очка в 289 матчах при показателе полезности «+44».

Напомним, ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

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