Эвандер Кейн попрощался с болельщиками «Эдмонтона» и поблагодарил клуб и партнёров

Нападающий Эвандер Кейн попрощался с болельщиками «Эдмонтон Ойлерз» и поблагодарил организацию и партнёров по команде. Форвард выступал за канадский клуб с 2021 года.

«Поскольку моё время с «Ойлерз» подошло к концу, я хочу воспользоваться моментом, чтобы искренне поблагодарить всю организацию, моих товарищей по команде и невероятное сообщество Эдмонтона.

Владельцам клуба, главному офису, тренерскому составу — спасибо за веру в меня и за то, что дали мне возможность стать частью такой уважаемой и страстной франшизы. Ваша поддержка значила всё, и я всегда буду благодарен за шанс соревноваться в сине-оранжевой форме.

Моим товарищам по команде — спасибо за битвы, дружбу и воспоминания. Я всегда буду помнить плей-офф, взлёты и падения и гордость за то, что рубился рядом с особой группой ребят.

Болельщикам — спасибо, что принимали меня и оказывали непоколебимую поддержку на протяжении всего моего пребывания в Эдмонтоне. Rogers Place всегда был заряжен, и я горжусь тем, что играл перед таким страстным хоккейным городом. Моя семья и я построили невероятные отношения, которые будут длиться вечно.

Я невероятно взволнован новой главой своей карьеры, поскольку присоединяюсь к «Кэнакс». Для меня большая честь стать частью организации и команды, за которой я наблюдал в детстве. Ванкувер — город, который живёт и дышит хоккеем, я с нетерпением жду возможности сыграть перед своим родным городом», — написал Кейн в соцсети.