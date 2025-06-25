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Нападающий Эвандер Кейн обменян из «Эдмонтона» в «Ванкувер»

Нападающий Эвандер Кейн обменян из «Эдмонтона» в «Ванкувер»
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Нападающий Эвандер Кейн обменян из «Эдмонтон Ойлерз» в «Ванкувер Кэнакс», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна. «Нефтяники» получили выбор в четвёртом раунде драфта 2025 года, принадлежащий «Оттаве Сенаторз». «Ойлерз» освободили из платёжной ведомости $ 5,125 млн.

Как сообщает инсайдер, клубы ещё ждут подтверждения обмена от офиса Национальной хоккейной лиги. Сообщается, что Кейном интересовались три клуба, но форвард выбрал «Кэнакс», так как является уроженцем Ванкувера.

Прошедший регулярный сезон Кейн полностью пропустил из-за травмы. В плей-офф нападающий провёл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 930 матчей и 617 (326+291) набранных очков.

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