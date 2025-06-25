Овечкин стал лидером по хитам среди действующих игроков после завершения карьеры Мартином

После завершения карьеры нападающим Мэттом Мартином лидером по силовым приёмам среди действующих игроков НХЛ стал российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету россиянина 3743 силовых приёма.

До лидера по хитам в истории НХЛ Кэла Клаттербака российскому форварду осталось применить 287 силовых приёмов. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании следующего сезона-2025/2026 НХЛ. Напомним, ранее супруга Александра Анастасия заявила, что Овечкин отыграет следующий сезон в НХЛ и вернётся в Россию.

Овечкин набрал 1623 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Он также является лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 897 шайб. Овечкин также является лидером по количеству игр среди россиян, проведя 1491 матч.