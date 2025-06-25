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В «Ванкувере» оценили обмен нападающего Эвандера Кейна из «Эдмонтона»

В «Ванкувере» оценили обмен нападающего Эвандера Кейна из «Эдмонтона»
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин высказался об обмене нападающего Эвандера Кейна из «Эдмонтон Ойлерз».

«Эвандер — физически сильный форвард, который добавит нашей команде столь необходимые габариты и жёсткость. Нам нравится, как он выигрывает борьбу за шайбу у бортов и ведёт себя в зонах перед воротами. Эвандер хорошо перемещается по льду и доказал, что является продуктивным бомбардиром в НХЛ. Мы рады вернуть его домой в Ванкувер, и наш персонал с нетерпением ждёт возможности поработать с ним в предстоящем сезоне», — цитирует Альвина пресс-служба клуба.

Прошедший регулярный сезон Кейн полностью пропустил из-за травмы. В плей-офф нападающий провёл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 930 матчей и 617 (326+291) набранных очков.

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