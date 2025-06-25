Виталий Пинчук назвал лучшие качества Дмитрия Квартальнова

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук оценил опыт работы с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«У него нет расположенности к определённым хоккеистам. Ко всем одинаковое отношение. Если самый опытный не очень играет, он его не будет ставить. Если же молодой здорово показывает себя, то шанс всегда будет. У Квартальнова всё построено на честной и здоровой конкуренции, для него все равны. Он очень опытный тренер, хорош и в плане тактики, и в плане мотивации», — приводит слова Пинчука «Советский спорт».

Квартальнов занимает второе место по матчам (153) и победам (78) у руля клуба в КХЛ, при этом по проценту побед (50,9) – на первой строчке в истории «Динамо». 6 июня 2025 года Квартальнов был введён в Зал славы отечественного хоккея.