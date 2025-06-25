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Миллер и гендиректор СКА провели рабочую встречу, обсудив дальнейшее развитие клуба

Миллер и гендиректор СКА провели рабочую встречу, обсудив дальнейшее развитие клуба
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провёл рабочую встречу генеральным директором СКА Никитой Стеничкиным, на котором были рассмотрены вопросы дальнейшего развития хоккейного клуба и подготовки команд петербургской системы к следующему сезону-2025/2026.

«Состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и генерального директора хоккейного клуба СКА Никиты Стеничкина. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы развития клуба. Речь также шла о подготовке команд системы СКА к сезону-2025/2026 с учётом стоящих перед клубом задач», — говорится в заявлении пресс-службы СКА.

В прошлом сезоне СКА уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. По итогам сезона был отправлен в отставку главный тренер Роман Ротенберг.

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