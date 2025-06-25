Пастрняк поздравил бывшего партнёра по «Бостону» Здено Хару с включением в Зал славы

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поздравил бывшего партнёра по команде Здено Хару с включением в Зал славы хоккея.

«Зи, поздравляю тебя с включением в Зал славы хоккея. Я получал удовольствие от каждого момента, проведённого вместе с тобой. Наслаждайся этим достижением!» — цитирует Пастрняка пресс-служба клуба.

Хара бо́льшую часть своей карьеры провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году. Словацкий защитник становился серебряным призёром чемпионата мира в 2000 и 2012 годах. Со сборной Европы защитник выигрывал серебро на последнем Кубке мира по хоккею в 2016 году. Всего же на счету Здено Хары 25 сезонов и 1680 матчей в НХЛ, в которых он набрал 680 (209+471) очков.