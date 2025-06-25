«Бостон Брюинз» представил новые комплекты форм на следующий сезон НХЛ. Ранее клуб обновил логотип, который выполнен с отсылкой на прошлое клуба.

Фото: «Бостон»

«Бостон» проводит домашние игры на стадионе «Ти-Ди Гарден», является одной из старейших команд лиги. Также «Брюинз» — одна из команд «Оригинальной шестёрки», наряду с «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Является первой американской командой в НХЛ и второй выигравшей Кубок Стэнли. Обладатель Кубка Стэнли 1929, 1939, 1941, 1970, 1972 и 2011 годов.

В прошедшем сезоне «Бостон» занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.