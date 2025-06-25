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«Он всё ещё смеётся?» Маршан отреагировал на смех защитника «Эдмонтона» в финальном матче

«Он всё ещё смеётся?» Маршан отреагировал на смех защитника «Эдмонтона» в финальном матче
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на эпизод из первого матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ). В концовке овертайма форвард «Флориды» Томаш Носек получил двухминутное удаление за выброс шайбы, после чего защитник «Эдмонтона» Джейк Уолман рассмеялся ему в лицо. Через минуту «Ойлерз» забили победный гол и повели в серии 1-0.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая «Эдмонтон» в шести матчах. Маршан в соцсети прокомментировал скриншот со смеющимся Уолманом: «Думаете, он всё ещё смеётся?».

В прошедшем плей-офф 37-летний Маршан провёл 23 матча, в которых набрал 20 (10+10) очков. Этот Кубок Стэнли стал вторым в его карьере. Первый он выиграл в 2011 году с «Бостон Брюинз», за который выступал вплоть до дедлайна завершившегося сезона.

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